Astrazeneca - Crisanti a Notizie com | Processo trasparent - altri vaccini sono stati ritirati e riaggiornati

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di martedì 30 aprile 2024) “Lo studio clinico che viene fatto per validare l’efficacia di un vaccino non ha la numerosità sufficiente per catturare tutta la variabilità genetica della popolazione. Ma ha la numerosità per calcolarne l’effetto protettivo”. Così, ai nostri microfoni, il virologo e senatore Pd Andrea, il giorno dopo che in un tribunale della Gran Bretagna,ha ammesso che il vaccino anti-Covid, sviluppato con l’Università di Oxford, “in casi molto rari” può causare le trombosi mortali..com: “i,” (Ansa Foto) –.comLa sindrome da trombosi con ...