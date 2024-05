Yemen - parla l’infermiera bloccata con 30 turisti italiani | Dipendiamo da loro per acqua e cibo

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 4 maggio 2024) Ludovica Russo ha 34 anni, fain Pronto Soccorso a Belluno, ed è tra i 31bloccati dal 29 aprile scorso in. Una vacanza da sogno si è trasformata, infatti, in un incubo per il gruppo di viaggiatori partito il 22 aprile dall’Italia per raggiungere l’isola di Socotra. Una volta arrivati all’aeroporto per rientrare nel nostro Paese si sono ritrovati con il volo cancellato a causa della guerra civile in corso. Mentre la Farnesina sta monitorando la situazione, la 34enne Russo racconta in un’intervista al Corriere della Sera quale è lo stato della situazione. «Stiamo bene fisicamente, emotivamente è un po’ più difficile. Siamo in un hotel accanto all’aeroporto. Ci hanno portato sapone e carta igienica. I locali sono molto gentili anche se purtroppo non abbiamo le Sim per telefonare e ...