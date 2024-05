Yemen -turisti italiani | non in pericolo

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di sabato 4 maggio 2024) 10.00 15sono bloccati sull'isola di Socotra, nello.Partiti da Abu Dhabi con il volo settimanale che porta all'isola,non sanno come fare rientro a causa della guerra civile. L'Unità di crisi della Farnesina è in contatto con loro e con i familiari. I collegamenti dovrebbero riprendere domani. La Farnesina sconsiglia da anni viaggi in."Siamo bloccati, ma non in. I voli sono bloccati solo per ragioni politiche, ma questo è un posto tranquillo", ha detto una di loro, una 50enne abruzzese ai familiari.