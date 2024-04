Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi |Gaza | uccisi quattro operatori umanitari occidentali mentre distribuivano aiuti L’esercito israeliano indaga | «Tragico incidente»

(Di martedì 2 aprile 2024) Lesul conflittodi martedì 2 aprile, in diretta. Idella ong World Central Kitchen – provenienti, secondo quanto riferito, da Australia, Regno Unito e Polonia,la nazionalità del quarto non è ancora nota – sono stati colpiti nel convoglio nel centro della Striscia

Le notizie sul conflitto Israele - Hamas di lunedì 1° aprile, in diretta. Migliaia di israeliani alla Knesset per chiedere nuove elezioni. L’Idf ritira i carri armati da Al Shifa (corriere)

Raid di Tel Aviv su Damasco. Distrutto il consolato iraniano, ucciso un leader dei pasdaran. Teheran: la risposta sarà dura - Undici le vittime del quinto attacco in poco più di una settimana in Siria: tra queste il generale Zahedi. Israele non rivedica l’offensiva ma blinda le sedi diplomatiche. Timori per blitz con droni e ...quotidiano

Gaza spiegata ai pacifinti. Undici risposte “for dummies” - Dalla “occupazione” alle risorse idriche (garantite dal governo israeliano). Dal metodo terrorista di Hamas con la massimizzazione delle vittime civili al “dual use”. Tutte le fake news su Israele ...ilfoglio

Damasco, bombe all’ambasciata iraniana - Un attacco chirurgico, di primo pomeriggio, nel cuore di Damasco. E una firma che dalla Siria all’Iran nessuno ha il dubbio essere una sola: quella di Israele. La palazzina sventrata ...leggo