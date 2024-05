Tragico fuoristrada in provincia di Latina | muore una persona Quattro feriti

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 1 maggio 2024) Pubblicato il 1 Maggio, 2024 Unincidente stradale quello avvenuto nel tardo pomeriggio nella zona al confine tra Aprilia e Cisterna, con conseguenze devastanti. Una vettura, una Peugeot, che trasportava cinque persone, è uscita di strada lungo la via Mediana, che collega Campoverde a Cisterna, con risultati fatali. Dinamica dell’Incidente Il guidatore, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato andando a sbattere violentemente contro un palo della linea telefonica e un muretto. Come riportato dai colleghi diOggi, l’impatto ha causato la morte di uno dei passeggeri e il ferimento grave degli altrioccupanti del veicolo. Intervento dei Soccorritori Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e la Polizia Locale di Aprilia, che hanno ...