Traffico Roma del 04-05-2024 ore 09 | 30

(Di sabato 4 maggio 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente rallenta ilin via Angelo Emo in prossimità di via Giuseppe Di Bartolo possibile 2020 incidente anche in via della Falcognana via Ardeatina del cantiere in bici in via della Pineta Sacchetti siamo notizie di via Callisto II per una manifestazione è chiusa la carreggiata laterale di via Tiburtina direzioneCentro tra via dei Salentini via delle Cave di Pietralata fino alle 21 di questa sera è chiusa per lavori perché Salaria tra via Panama e via di Villa Grazioli in direzione viale Liegi fino alla fine di luglio sciopero nazionale del trasporto ferroviario delle 21 di questa sera e fino alle 21 di domani domenica 5 maggio del gruppo fs.it Reni possono subire variazioni o cancellazioni per i dettagli di queste date notizie di consultare il sito ...