The Fall Guy | la recensione del nuovo film con Ryan Gosling

(Di sabato 4 maggio 2024) Se avessi un euro per ogni volta cheha interpretato uno stuntman avrei due euro. Non è tanto, ma è comunque strano averne più di uno. E dopo il serioso Drive di Nicolas Winding Refn,torna nei panni proprio di uno stunt molto più bonaccione e senza propensione a menare le mani. A parte gli scherzi, se si osserva la parabola attoriale di, si può facilmente notare come l’attore sembra aver trovato la sua dimensione. Una dimensione fatta di grandi blockbuster, di cinema-evento e di una forma contemporanea di divismo. Ma è una dimensione che non si prende mai troppo sul serio. Nonostante una parte di carriera più austera (fatta anche di rom-com poco riuscite), l’ultima parte sembra aver preso una direzione da Panem et circenses. Tutta la campagna Ken ne è la piena ...

Ryan Gosling ha dichiarato in un’intervista al Wall Street Journal Magazine che non sta più scegliendo ruoli troppo psicologicamente contorti per mantenere la sua salute mentale per il bene della sua famiglia. Il candidato all’Oscar ha due figli con la compagna e collega attrice Eva Mendes. I ... Continua a leggere>>

ryan gosling non intende interpretare più "ruoli psicologicamente contorti" - ryan gosling ha deciso che non interpreterà più ruoli psicologicamente contorti in futuro, una scelta consolidatasi anche dopo Barbie: qual è il motivo Continua a leggere>>

Cosa vedere al cinema questo weekend “The Fall Guy”, “Anselm” e “C’era una volta in Bhutan” - “The Fall Guy”, “Anselm”, “C’era una volta in Bhutan", i tre film più interessanti in uscita in sala. Ecco cosa guardare questo fine settimana ... Continua a leggere>>

ryan gosling tiene Eva Mendes vicina al suo cuore (letteralmente) durante la promozione del suo nuovo film - gosling e Mendes si sono conosciuti nel 2011 sul set di Come un tuono e, anche se raramente appaiono insieme sui red carpet, sono molto uniti ... Continua a leggere>>