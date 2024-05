Ryan Gosling rivela perché rifiuta i ruoli più oscuri dopo Barbie

Gli ospedali servono ancora Ha ragione il New England Journal of Medicine o Lancet - Gentile direttore, ho preso in prestito la prima parte del titolo della lettera a tre medici (Jennifer L. Wiler, Nir J. Harish e Richard D. Zane) che il 20 dicembre del 2017 hanno pubblicato un interv ... Continua a leggere>>

Il Microbiota Paterno Influena la Salute dei Figli - Recentemente, è emerso che non solo il microbiota materno ma anche quello paterno può avere un impatto significativo sulla salute dei figli. Continua a leggere>>

Giorgetti, il ministro dell’Economia eterno secondo, pescatore mancato e gran portiere (che tifa Southampton) - Il sito Politico.eu dedica un profilo al titolare del Tesoro: l’infanzia a Cazzago Brabbia, la passione per il calcio e per i pub, i rapporti con i leader della Lega ... Continua a leggere>>