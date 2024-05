Il Tennis Giotto debutta nei campionati di padel di serie C

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 2 maggio 2024) Arezzo, 2 maggio 2024 – . L’esordio è fissato per domenica 5 maggio quando, dalle 10.00, la prima squadra maschile romperà il ghiaccio sui campi casalinghi di via Divisione Garibaldi con l’H2M di Campi Bisenzio nel turno inaugurale della più importante competizione regionale, avviando un percorso che troverà poi seguito nelle settimane successive contro il31 di Grassina, contro la Libertas Sport Livorno e contro il CentroFirenze. La formazione, alla seconda stagione in C, sarà composta direttamente dai due maestri diRoberto D’Ippolito e Tommaso Ricci che si avvicenderanno con Alessio Bulletti, Alessandro Caneschi, Giovanni Ciacci, Filippo Fratini, Paolo Fratini, Osvaldo Fratini, Tommaso Luchetti e Giacomo Mantovani. Domenica 12 maggio, invece, è la data fissata per il primo turno stagionale della squadra femminile ...