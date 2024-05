Swiatek-Sabalenka oggi - orario Finale femminile WTA Madrid 2024 | programm - cana -e, streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 4 maggio 2024) Igacontro Aryna, ancora e sempre loro. Si rinnova il duello tra la numero 1 e la numero 2 del ranking WTA, stavolta nelladel 1000 di. Curiosamente, però, questa è anche la loro prima volta nel. Partito nel 2021, il bilancio tra le due dice 6-3 a favore della polacca. La bielorussa, però, si è presa ladel 2023 per 6-3 3-6 6-3, il che porta a definire la questione di classifica in termini molto semplici. Vincendo,lascia uguale il suo divario rispetto a, mentre in caso di successo della polacca il margine di punti diventa di oltre 3000. Garantendo, in sostanza, una lunga stabilità all’attuale leader. ATP, Daniil Medvedev si ritira dopo il primo set perso. Jiri ...