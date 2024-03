Triathlon | Malagò | “Staffetta mista a Parigi 2024? Premiata competitività”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 22 marzo 2024) “Una storica Federpermette all’Italia Team di raggiungere e superare quota 200 qualificati a”. Con queste parole il presidente del Coni, Giovanni, ha rivolto i suoi complimenti alla Federazione Italiana, che pochi giorni fa ha ottenuto un risultato senza precedenti: per la prima volta laha ottenuto la qualificazione diretta ai Giochi Olimpici, senza così dover ricorrere a ripescaggi e piazzamenti individuali. Dopo la cancellazione per maltempo della tappa ad Abu Dhabi della WorldChampionship Series, la Federazione Internazionale ha deciso di non recuperare l’appuntamento, congelando difatti la classifica e rispettando la chiusura del ranking delle staffette fissata al 25 marzo. ...