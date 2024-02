Atletica | ex sindaca Raggi | “Mondiali a Roma? Mi dispiace per il no del governo”

(Di mercoledì 28 febbraio 2024) L’exdiVirginiaparla deidi, che avrebbero potuto tenersi nella capitale: “Spiace molto per il no delaidi. Ovviamente c’è chi mi tira in ballo senza ricordare che daho lavorato per portare agli Europei di2024 e idi nuoto del 2022. Quanto alle Olimpiadi, ribadisco: ‘Non ci sentiamo di prendere un impegno finanziario che potrebbe gravare in misura imprevedibile sull’Italia nei prossimi anni e potrebbe mettere a rischio i denari dei contribuenti’. Per la cronaca, queste parole furono pronunciate non dalla sottoscritta, ma dal presidente del Consiglio Mario Monti ...

Atletica: sold out l'ottava CMP Venice Night Trail: Chiudono con circa un mese di anticipo per sold out le iscrizione all' 8^ CMP Venice Night Trail, il trail notturno organizzato da Venicemarathon con il fondamentale supporto e patrocinio dell’Amminis ...napolimagazine

Maltempo in Veneto, il sindaco di Vicenza: Tante zone in difficoltà: (Agenzia Vista) Vicenza, 28 febbraio 2024 "Abbiamo effettuato un sorvolo insieme al Prefetto e al comandante della Guardia di Finanza per verificare le condizioni delle zone più in difficoltà della ci ...quotidiano

Atletica, Onorato: Meloni come Raggi dice ‘no’ a Mondiali Roma: Roma, 28 feb. (askanews) – “Meloni come la Raggi. Il no ai Mondiali di Atletica da parte della presidente Meloni e del ministro Abodi ha un precedente nella Capitale paragonabile solo al no alle Olimp ...askanews