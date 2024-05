Sinner - niente Internazional - l’anca blocca ancora l’azzurro | Sono tris -e, non vedevo l’ora di giocare a casa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 4 maggio 2024) Glii d’Italia perdono primadi cominciare il protagonista più atteso: Janniknon calcherà i campi in terra rossa del Foro Italico che dalla prossima settimana ospiteranno il Masters 1000 di Roma. È lo stesso tennista altoatesino, numero 2 del mondo, ad annunciare via social di essere costretto a fare un passo indietro, colpa di quel problema alche gli ha impedito dii quarti a Madrid. E lo fa in un annuncio che rivela tutta l’amarezza e il dispiacere per la rinuncia ufficiale al torneo capitolino.i per: l’annuncio con un suo messaggio social «Non è facile scrivere questo messaggio ma dopo aver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi ...