Calcio | Serie B Modena-Como a Zufferli - Fabbri per Venezia-Feralpisalò

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Gualtieri dirigerà Parma-Cremonese, Fourneau per Ternana-Catanzaro ROMA - Col Parma promosso, l'altro pass diretto per laA se lo giocano: i lariani potrebbero chiudere i conti a, gara affidata a Lucadella sezione di Udine, i lagunari non possono sbagliare la sf