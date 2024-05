Schianto in moto sulla Francesca - muore in ospedale a 36 anni

Siena, 29 aprile 2024 – Sole. Temperature gradevoli. Il ponte del 25 aprile che fa da preludio a quello, più lungo, del primo maggio. Un invito a nozze per i moto ciclisti che riprendono a sciamare sulle nostra strade. In gruppo ma ci sono anche centauri ’solitari’. Un piacere sentire il vento ... Continua a leggere>>

Monreale – Incidente stradale questa mattina a Monreale lungo la Circonvallazione all’incrocio con la via Prestituccio, all’altezza dell’entrata per Ferreri. A scontrarsi, attorno alle 9.30, sono stati uno scooter e una moto di grossa cilindrata. Leggermente feriti i due a bordo dei veicoli che ... Continua a leggere>>

Terribile Schianto fra moto e furgone sulla Cassanese, al confine fra Cassina, Vignate e Melzo: il centauro 49enne è ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda. Al momento del trasporto in elisoccorso, dopo lunghe manovre di rianimazione sul posto, le sue condizioni erano critiche : ... Continua a leggere>>

Tremendo schianto, perde il controllo della moto e finisce contro il guard-rail: gravissimo un centauro, sul posto l'elisoccorso - ASIAGO. Tremendo schianto attorno alle 16 di questo pomeriggio lungo la strada provinciale 349 "del Costo" sull'Altopiano di Asiago. A rimanere gravemente ferito è stato un centauro che è stato portat ... Continua a leggere>>

Si schianta in moto. Grave un 20enne altoatesino - Si è schiantato contro un'auto durante un sorpasso a poca distanza da Gargazzone il 20enne altoatesino ricoverato ora a Bolzano in gravi condizioni. Continua a leggere>>

Matteo Monfrini, 36 anni, muore dopo l'incidente in moto - Matteo Monfrini è morto all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Il trentaseienne rimasto coinvolto domenica scorsa in un incidente mentre viaggiava in moto sulla provinciale Francesca tra ... Continua a leggere>>