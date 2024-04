Schianto in moto - due in rianimazione Gravissimo 64enne di Chianciano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Siena, 29 aprile 2024 – Sole. Temperature gradevoli. Il ponte del 25 aprile che fa da preludio a quello, più lungo, del primo maggio. Un invito a nozze per iciclisti che riprendono a sciamare sulle nostra strade. In gruppo ma ci sono anche centauri ’solitari’. Un piacere sentire il vento addosso, nonostante caschi e tute. Provare l’ebbrezza di muoversi liberamente sulle due ruote nella natura.. Si sono però verificati ieri due incidenti molto gravi, uno a Castellina in Chianti e l’altro a, a seguito dei quali unciclista di 38 anni ed uno di 64 della cittadina termale della Valdichiana sono ora ricoverati inalle Scotte. Quest’ultimo in particolare versa in condizioni molto gravi. La Strada provinciale 51 a Castellina in Chianti è da sempre molto amata dai ...