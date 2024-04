(Di martedì 30 aprile 2024) Terribilefrasulla Cassanese, al confine fra Cassina, Vignate e Melzo: il49enne è ricoverato in gravissimeal Niguarda. Al momento del trasporto in elisoccorso, dopo lunghe manovre di rianimazione sul posto, le sueerano: nell’urto e nell’impatto a terra avrebbe riportato traumi al torace, alla testa e agli arti inferiori. Il drammatico incidente si è verificato intorno alle 14 di ieri sulla Cassanese, nel tratto in direzione Pozzuolo Martesana compreso fra i Comuni di Cassina de Pecchi e Melzo. I due mezzi coinvolti, unaHonda di grossa cilindrata e unNissan, viaggiavano nella stessa direzione. La dinamica dello scontro è sotto riserbo, così come, ...

Siena, 29 aprile 2024 – Sole. Temperature gradevoli. Il ponte del 25 aprile che fa da preludio a quello, più lungo, del primo maggio. Un invito a nozze per i moto ciclisti che riprendono a sciamare sulle nostra strade. In gruppo ma ci sono anche centauri ’solitari’. Un piacere sentire il vento ... Continua a leggere>>

Monreale – Incidente stradale questa mattina a Monreale lungo la Circonvallazione all’incrocio con la via Prestituccio, all’altezza dell’entrata per Ferreri. A scontrarsi, attorno alle 9.30, sono stati uno scooter e una moto di grossa cilindrata. Leggermente feriti i due a bordo dei veicoli che ... Continua a leggere>>

schianto tra moto e furgone. In condizioni critiche il centauro - Terribile schianto fra moto e furgone sulla Cassanese, al confine fra Cassina, Vignate e Melzo: il centauro 49enne è ricoverato in gravissime condizioni al Niguarda. Al momento del trasporto in ...

Continua a leggere>>

Auto nel canale e schianto in moto - Auto finisce nel canale a Casalgrande, soccorsi intervenuti senza trovare nessuno. Anche un uomo in moto contro il guard rail, trasportato in ospedale.

Continua a leggere>>

Palestrina, schianto in moto: interviene l’elisoccorso - a cura della redazione A distanza di poche ore, la via Prenestina nuova e’ di nuovo protagonista di un brutto incidente a Palestrina. Questa volta il mezzo coinvolto e’ una moto e le primissime notizi ...

Continua a leggere>>