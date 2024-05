Sassuolo-Inter sabato 04 maggio 2024 ore 20 | 45 | formazioni - quot - pronostici

(Di sabato 4 maggio 2024) Doppietta di Calhanoglu nel secondo tempo e la festa scudetto dell’è stata celebrata con il 2-0 contro il Torino per la quarta vittoria nelle ultime cinque giornate e la conferma che la squadra di Inzaghi anche nel finale di un campionato dominato potrebbe imporre la propria superiorità alle avversarie ancora in corsa per obiettivi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Le ultime speranze salvezza al Mapei Stadium: sassuolo-inter dove vederla in Tv e in streaming - sassuolo-inter dove vederla in Tv e in streaming: le indicazioni per poter seguire in diretta il match del Mapei Stadium di questa sera ... Continua a leggere>>

DIRETTA sassuolo-inter: formazioni ufficiali, cronaca e tabellino dal Mapei Stadium - Benvenuti sulla diretta di sassuolo-inter, gara valida per la 35^ giornata di Serie A. Il match è in programma oggi, sabato 4 maggio alle ore 20.45, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Canale Sa ... Continua a leggere>>

sassuolo-inter Streaming Gratis: la Diretta LIVE - La Serie A si avvicina ai titoli di coda, dopo una stagione entusiasmante. Tra le diverse gare valevoli per la 35° giornata spicca il match fra Sassuolo e ... Continua a leggere>>