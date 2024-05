Roma - turista messicano aggredito e rapinato del Rolex da 30mila euro

Roma , 29 aprile 2024 – Un turista 77enne americano è morto, colto da malore , in via Labicana a Roma . E’ accaduto stamattina, poco dopo le 10, e una pattuglia del I Gruppo centro della polizia locale di Roma Capitale, in servizio di vigilanza nella zona dell’Esquilino, é intervenuta sul posto. ... Continua a leggere>>

