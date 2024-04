Roma - turista muore colto da malore in via Labicana

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 aprile 2024), 29 aprile 2024 – Un77enne americano è morto,da, in via. E’ accaduto stamattina, poco dopo le 10, e una pattuglia del I Gruppo centro della polizia locale diCapitale, in servizio di vigilanza nella zona dell’Esquilino, é intervenuta sul posto. L’uomo era disteso a terra, all’altezza dello spartitraffico che delimita la carreggiata laterale da quella centrale. Gli agenti hanno allertato il 118, ma per il 77enne, nonostante i tentativi di rianimazione, non c’è stato nulla da fare ed è morto in seguito a un. L’uomo era in vacanza nella Capitale con alcuni familiari, che in quel momento si trovavano con lui. (Fonte: Adnkronos) Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che ...