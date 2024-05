Ascolti tv - prime time a Roma-Bayer Leverkusen su Rai1

Secondo gradino del podio per 'Terra Amara', terzo posto per Rai2 con il film 'Quello che non so di te' Vittoria di Rai1 nel prime time di ieri sera con la partita di Europa League Roma-Bayer Leverkusen vista da 4.078.000 telespettatori pari al 19,8% di share con punte che hanno superato il 22% di ... Continua a leggere>>