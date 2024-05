Europa League | la Roma sogna l’impresa - ma per i bookie la finale sarà Atalanta-Bayer In Conference Leagu - la Fiorentina in pole per il titolo

(Di venerdì 3 maggio 2024) Bilancio agrodolce per le due italiane impegnate nelle semifinali di. Andata da dimenticare per la, che un anno dopo ha trovato...

Pareggio con vista su Dublino per l'Atalanta . Nella gara d'andata della Semifinale di Europa League l'Atalanta pareggia 1-1 con l'Olympique Marsiglia e rimanda il discorso qualificazione al ritorno a Bergamo tra una settimana. Al Velodrome nel primo tempo Scamacca (11?) porta in vantaggio gli

europa league: la Roma sogna l'impresa, ma per i bookie la finale sarà Atalanta-Bayer. In Conference league, la Fiorentina in pole per il titolo - Bilancio agrodolce per le due italiane impegnate nelle semifinali di europa league. Andata da dimenticare per la Roma, che un anno dopo ha trovato di nuovo il Bayer.

Lukaku, Conte al Chelsea allontana Big Rom dalla Roma: anche il futuro di Abraham in bilico - Va trovato e convinto il possibile acquirente, con un legittimo scetticismo che accompagna le condizioni fisiche del 27enne, reduce dal clamoroso errore contro il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso in

Coppe europee, tre italiane, tre risultati diversi - COPPE EUROPEE. IN europa league SCONFITTA PER LA ROMA E PAREGGIO PER L'ATALANTA. IN CONFERENCE league VINCE LA FIORENTINA. Nei giorni scorsi si è disputata l'andata delle semifinali delle coppe