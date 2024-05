No - un Baby Reindeer 2 non si farà Il prossimo progetto di Richard Gadd è Lion - un altro dramma sulla mascolinità

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 2 maggio 2024) Vi fermiamo subito:non ha intenzione di lavorare a una seconda stagione di. Sebbene il suoconfessionale su stalking e violenza sessuale sia ancora in cima alle classifiche di Netflix, non si è mai parlato di dargli una seconda stagione. E presumibilmente è così perché la storia quella era e non prevede aggiunte. Ilin cui affonderà i denti sarà inveces, di cui sarà protagonista e sceneggiatore, in sviluppo per la BBC. Ecco tutto quello che se ne sa al momento: Di cosa parleràs Proprio come, anches toccherà dei temi spinosi addentrandosi ancora di più in situazioni di disagio legate a come sta cambiando ...