Come finisce Baby Reindeer - la serie di Netflix ispirata alla vera storia di Richard Gadd

(Di giovedì 2 maggio 2024), acclamatascritta e interpretata dacon il protagonista, Donny, che si rifugia in un pub, in preda all’angoscia. Anche se la sua stalker Martha è stata punita dlegge, qualcosa continua a turbarlo. Chiede da bere una vodka cola doppia, ma si accorge di non poterla pagare. Allora il barista gliela offre. Un atto di gentilezza che lo riporta al gesto che ha originato tutta la sua. Donny è un attore comico scozzese che si trasferisce a Londra per inseguire il sogno di diventare uno stand updian. Per sbarcare il lunario, lavora in un pub. Proprio qui, un giorno, incontra Martha (la bravissima Jessica Gunning), una donna che dice di essere un avvocato. ...