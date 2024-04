La star del web uccisa a colpi d’arma da fuoco fuori casa | giallo sulla morte

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 28 aprile 2024) Social. Una celebre influencer irachena è statadadalla sua abitazione. Purtroppo, non è il primo caso che si registra in Iraq. Nel 2018, sempre a Bagdad, l’influencer e modella Tara Fares, fuper strada da alcuni uomini a soli ventidue anni.Leggi anche: Kate e il tumore: questa non ci voleva, le sue condizioni Leggi anche: Terremoto Campi Flegrei, lo scenario peggiore: “Prepariamoci”del webdaOm Fahad, celebre tiktoker e influencer irachena, è statadadavanti alla suaa Bagdad. Secondo quanto ...