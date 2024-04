Dramma in Francia - il cantante Girac ferito a colpi d’arma da fuoco | è grave

Un adolescente di 15 anni è stato trovato morto nei bagni del liceo privato Saint Jean-Baptiste de La Salle di Reims, in Francia. A fare la tragica scoperta è stato un suo compagno di classe che, non vedendolo a cena, è andato a cercarlo. Il ragazzo era privo di sensi e in arresto cardiaco. I soccorsi non sono riusciti a rianimarlo. L'articolo Studente 15enne trovato morto nei bagni del suo liceo da un compagno di classe. Un dramma che scuote ... (orizzontescuola)