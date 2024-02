(Di martedì 20 febbraio 2024) Oggi è il giorno di, ladelchein unaartica, in Siberia (lei denuncia: avvelenato con il novichok). La vedova che ieri, con un video di nove minuti di coraggio e dignità, ha annunciato di volere lei, in, assumersi il compito di continuare ladi suo. Il mondo si chiede oggicambierà il mosaicodopo la ...

“Continuerò il lavoro di Alexsei Navalny ”. È quanto ha promesso Yulia Navalnaya, la vedova del dissidente russo morto il 16 febbraio scorso, in un ... (lanotiziagiornale)

Il Cremlino replica Yulia Navalnaya e l'accusa di aver lanciato accuse 'infondate e rozze': "Continuerò il lavoro di Alexei Navalny Voglio vivere in una Russia libera, voglio costruire una Russia libera", ha detto Navalnaya in un potente video di nove minuti pubblicato sui social media.

Chi è Yulia Navalnaya, moglie di Alexey Navalny: dove vive e testo del discorso (VIDEO): ... Yulia Navalnaya ha annunciato che " continuerò a lottare per il nostro Paese " facendo intuire che ... laurea in Relazioni Economiche Internazionali Lavoro : politica Partito : Russia del Futuro ...

Navalny, spunta video del possibile convoglio col feretro: "Forse in obitorio da venerdì": approfondimento "Continuerò il lavoro di Alexei": chi è Yulia Navalnaya Non visualizzi questo contenuto Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter , clicca su Gestisci cookie e ...