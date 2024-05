Putin vicino alla vittoria? Cosa succede lungo la linea del fronte Si riaccende lo scontro con l’Occidente | Da Macron e Cameron parole pericolose - Europa rischia

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 3 maggio 2024) Sembra ormai essere giunto a una svolta il conflitto che da anni sta devastando l’Ucraina. Secondo le ultime informazioni, l’esercito Russo sta avanzando su tutta ladel. “Stiamo penetrando le roccaforti ucrainel’interadi contatto”, ha dichiarato il ministro della Difesa sovietico Serghei Shoigu. Questesembrano riflettere una situazione reale, e non si possono liquidare come propaganda. Che l’esercito di Kiev fosse in grande difficoltà, peraltro, era trapelato dalle dichiarazione degli stessi vertici degli uomini del Presidente Zelensky. Ed è difficile pensare che la situazione possa cambiare anche fornendo nuove armi all’Ucraina. La deve pensare così anche, che in un’intervista all’Economy è tornato a parlare del possibile invio di truppe in ...