Pure Sinner dopo Alcaraz salta Roma - gli Internazionali perdono le star

(Di sabato 4 maggio 2024)il forfait diagli Internazionali di, arriva anche quello di. Il tennista italiano, fermato a Madrid dai problemi all’anca, salterà anche il torneo di casa. Lo ha annunciato lui stesso su X (Twitter). L’annuncio di“Non è facile scrivere questo messaggio maaver parlato di nuovo con i medici e gli specialisti dei miei problemi all’anca devo annunciare che purtroppo non potrò giocare a. Ovviamente sono molto triste di non aver recuperato, essendo uno dei miei tornei preferiti in assoluto. Non vedevo l’ora di tornare e giocare a casa davanti al pubblico italiano. Verrò comunque aper qualche giorno e passerò al Foro Italico. Grazie per i vostri messaggi di supporto che apprezzo tantissimo! Ora lavorerò con ...

Jannik Sinner si è ritirato dal Masters 1000 di Madrid e non scenderà in campo quest’oggi per il quarto di finale sulla terra rossa spagnola contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un problema all’anca destra. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania ... Continua a leggere>>

Jannik sinner salta gli Internazionali di Roma: "Non ho recuperato" , il problema all'anca continua - Era nell'aria, poco dopo le 15 di sabato 4 maggio è arrivata l'ufficialità: Jannik sinner non giocherà agli Internazionali d'Italia di tennis a Roma, al Foro Italiano. "Non è facile scrivere questo me ... Continua a leggere>>

sinner salta gli Internazionali, Jannik ha annunciato via social la sua assenza: «Sono triste ma verrò comunque a Roma» - La notizia che tanto si temeva è arrivata: Jannik sinner non parteciperà agli Internazionali d'Italia in programma a Roma dal 6 al 19 maggio. Lo ha annunciato lo stesso ... Continua a leggere>>

Jannik sinner salta gli Internazionali d'Italia a Roma. Ancora problemi all'anca - Dovrà osservare un periodo di riposo in conseguenza del problema all'anca che lo portato al ritiro dal torneo di Madrid ... Continua a leggere>>