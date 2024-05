Puppo sul ritiro di Sinner | Una dichiarazione poteva anche non farla Veder piangere Alcaraz dispiace

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 2 maggio 2024) Janniksi è ritirato dal Masters 1000 di Madrid e non scenderà in campo quest’oggi per il quarto di finale sulla terra rossa spagnola contro il canadese Felix Auger-Aliassime a causa di un problema all’anca destra. Di questo e di tanto altro si è parlato nella puntata odierna di TennisMania Speciale Madrid Open, trasmissione condotta da Dario(giornalista e telecronista di Eurosport) e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco (commentatore tecnico di Eurosport) e Massimiliano Ambesi (giornalista e commentatore di Eurosport). “La situazione in cui si trovanoli potrebbe mettere in una posizione scomoda, forse più per lo spagnolo.in sostanza non aveva ancora perso una partita in Spagna ed è chiaro che lui, oltre al discorso della classifica, ...