Prima Categoria B Pari tra Filottranese e Montemarciano 1-1 | Sassoferrato Genga a 2 punti dalla Promozione

(Di domenica 21 aprile 2024) Grassi risponde a Pellonara nella ripresa: gli ospiti scivolano a -5 dai sentinati, a un passo dal ritorno inFILOTTRANO, 21 aprile 2024 – Lafa mettere un piede e mezzo inal. Questo paradosso, tra due tifoserie rivali, infatti, scaturisce dall’1-1squadra di Strappini e daldi Caccia al “San Giobbe”, nel posticipo odierno della 28^ giornata del girone B di. Gli ospiti raggiungono la Real Cameranese al secondo posto, a -5 dai sentinati: con una vittoria nelle prossime due partite o con due pareggi, gli uomini di Simone Ricci saranno promossi in. Laabbandona aritmeticamente la ...

In Prima categoria importante Scatto del Montemilone Pollenza che esce dai playout dopo il blitz a Montecassiano. Ecco risultati e marcatori: Caldarola-San Claudio 0-1 (16’ st Pierantoni); ...

Santagata al 41? firma la terza vittoria consecutiva dei montecosaresi contro i cingolani. Follenti para un rigore a Mendoza al 64?, poi salva su Lovotti allo scadere. Biancorossi in zona play-out a ...

Un weekend di intenso nel panorama dilettantistico. In Eccellenza gli occhi puntati su Porto Sant’Elpidio per la sfida tra Monturano e Civitanovese con gli ospiti seguiti da mille tifosi. A ...

