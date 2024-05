Premier League - l’Arsenal non si arrende | 3-0 al Bournemouth | CLASSIFICA

(Di sabato 4 maggio 2024) Il Manchester City è la favorita alla vittoria della(deve recuperare una partita e il calendario è favorevole) manon si. All’Emirates Stadium è andato in scena il match della 36ª giornata del campionato contro ile il risultato di 3-0 lascia pochi dubbi sull’andamento dell’incontro. La squadra di Arteta passa in vantaggio al 45? con un calcio di rigore trasformato da Saka. Nella ripresa i Gunners controllano e chiudono i conti prima con Trossard e poi con Rice.si porta al primo posto a +4 sul City ma con due partite in più. La squadra di Guardiola è pronta a scendere in campo contro il Wolves. LaArsenal 83 Manchester City 79 Liverpool 75 Aston Villa 67 Tottenham 60 Manchester United 54 Newcastle ...

