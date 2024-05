Playoff - 28 squadre al via e un solo posto per la B | ecco chi non può affrontare subito il Benevento

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 4 minutiE’ più limpido il futuro prossimo della Strega che ieri ha avuto la certezza del cammino che l’attende nei play off. Il -4 confermato al Taranto dal Collegio di Garanzia del Coni ha permesso aldi conservare il terzo, che darà importanti benefit nel percorso a dir poco complicato che ha davanti la squadra negli spareggi per la B. Il debutto della compagine di Auteri (primo turno play off Nazionali) avverrà in trasferta il 14 maggio mentre il ritorno è in programma il 18 sul prato del ‘Ciro Vigorito’. Forte del terzo, ilnonavrà il vantaggio di disputare il ritorno in casa, ma per accedere al secondo turno dei play off Nazionali alla truppa di Auteri saranno sufficienti due pareggi (i gol in trasferta non valgono doppio). Il regolamento, ...