Benevento senza ‘killer instinct’ | ma c’è da essere ottimisti per i playoff

(Di martedì 9 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAl netto di una prova che non può checonsiderata positiva, forse il match contro la Juve Stabia è stato lo specchio della stagione giallorossa. Come accaduto tante volte nell’arco di questo torneo vissuto sulle montagne russe, anche contro la corazzata gialloblù ilha evidenziato delle lacune che gli hanno sempre impedito di fare il definitivo salto di qualità. Le attenuanti non mancano, perché ripartire dopo le macerie di una retrocessione non è mai semplice e si è rivelata una vera e propria impresa liberarsi di chi non faceva più parte del progetto giallorosso. La storia non si fa con i se e con i ma, però con mister Auteri in panchina dall’inizio della stagione forse il match di ieri sera sarebbe stato un vero e proprio spareggio per la serie B diretta. Invece, a tre turni dalla fine, la Strega è undici ...