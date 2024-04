Benevento - ritiro al ‘Mancini Park Hotel’ di Roma con vista playoff | si parte il 30 aprile

(Di lunedì 22 aprile 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoLa Strega getta lo sguardo al futuro e ha già fissato la sede di un breveindei. I giallorossi, dopo due giorni di riposo successivi alla gara di Catania del 27, il 30 partiranno per la capitale recandosi al ManciniHotel, una sorta di amuleto per ilperché è proprio lì che si è plasmato il gruppo di Gaetano Auteri, poi capace nella stagione 2015-16 di raggiungere lo storico approdo in serie B. Con il gradino più basso del podio in cassaforte, in ballo nella trasferta di Catania ci sarà ancora il secondo posto, ma la Strega ha già la certezza che entrerà in gioco più avanti nel tempo neinazionali. Motivo per il quale i dirigenti hanno potuto programmare in anticipo questo step di avvicinamento agli spareggi ...

