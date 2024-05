Pitbull - l’esperta | ecco quando il cane attacca il bambino e come difendersi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 4 maggio 2024) Milano, 4 maggio 2024 – Ennesimo caso di unto da un, per di più undi famiglia. Il piccolo di 10 anni ha riportato diverse ferite ma se la caverà, ilè stato portato in canile ed è sotto osservazione. Ma, dopo la vittima registrata a Salerno nei giorni scorsi, undi 15 mesi ucciso da due, o l’ancora più recente caso di una donna di 83 anni cui state amputate le braccia dopo essere statata dai suoi sette cani, amstaff e american bully, tutti molossidi, in provincia di Padova gli interrogativi sono tanti. Attacco in famiglia:perché A spiegarci cosa scatta nella testa delche morde, per di più in famiglia, è Daniela Borgo, presidente dell’Apnec ...