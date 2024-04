Cane corso e pitbull si attaccano - i proprietari intervengono per separarli e vengono azzannati

(Di giovedì 25 aprile 2024) Une unsi sono scagliati l'uno contro l'altro per le strade di Sant'Angelo Lodigiano (Lodi) nella serata del 24 aprile. I duesono intervenuti per, ma sono stati a loro voltaa braccia e mani.

Una Mamma cane e i suoi otto cuccioli sono stati trovati abbandonati e in balia di se stessi. Ma ora stanno per avere un nuovo e stimolante inizio. Il 30 marzo, il Knotty Creek Animal Rescue di Sweet Home, in Oregon, ha condiviso la storia di una "situazione angosciante". "Una scena di ...

Esiste già un mercato. Nel 2020, Boston Dynamics ha messo in vendita Spot, il primo cane robot . Riescono a muoversi su terreni irregolari, sono in grado di spegnere incendi, e vengono anche sperimentati come guardiani. Attraverso le loro telecamere collegate a un centro di controllo possono ...

Tentano di separare i rispettivi cani, padroni azzannati e aggrediti dai due animali - Un 18enne e un 48enne sono stati feriti alle braccia e alle mani e si è reso necessario, per entrambi, il trasferimento in ospedale. L'aggressione è avvenuta per strada a Sant'Angelo Lodigiano, quando ...

25 aprile, tensioni a Milano: manifestanti pro Palestina contro Brigata ebraica - Ci sono stati alcuni minuti di scontri fisici, in cui sono state scagliate sedie contro i baschi e contro i giornalisti. Tra i bersagli anche il cane di un passante, sollevato da terra per il collare ...

Turista si getta nel lago per salvare il cane: è grave - Un turista francese di 34 anni è ricoverato in condizioni gravissime dopo essere stato risucchiato da un torrente, nel tentativo di salvare il suo cane finito in acqua. Il dramma questa mattina alle 9 ...

