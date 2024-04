Pitbull e cane corso si attaccano - proprietari vengono azzannati

(Di giovedì 25 aprile 2024) Nella serata di ieri, 24 aprile, un incidente coinvolgente due cani di grossa taglia ha portato al ricovero di due uomini all’ospedale Maggiore di Lodi. I feriti, un giovane di 18 anni e un uomo di 48 anni, stavano passeggiando con i loro cani lungo viale Montegrappa a Sant’Angelo Lodigiano quando i loro animali, une un, hanno iniziato a lottare. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, i due uomini hanno tentato di intervenire per separare gli animali, ma nel farlo sono stati morsi e graffiati alle braccia e alle mani. L’allarme è stato dato dal gestore di un bar locale, che ha assistito all’accaduto e ha prontamente chiamato i soccorsi. I sanitari dell’ospedale hanno medicato le ferite dei due uomini, che fortunatamente non sono in pericolo di vita. Le autorità, dopo aver identificato i ...

