Perquisito dagli agenti - reagisce con spintoni e graffi | arrestato un 17enne

(Di sabato 4 maggio 2024) Undi Foggia è statodalla polizia per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciato per il possesso ingiustificato di un coltello.Glidella...

Cagliari, vanno a comprare le sigarette col bancomat rubato: arrestati - Nei guai un 38enne e un 36enne, traditi dalla “fretta” nel fare acquisti con una carta razziata all’interno di un’auto in sosta ... Continua a leggere>>

Cagliari, rubano portafogli e comprano sigarette: in due nei guai - Gli agenti della Squadra Volante hanno arrestato ieri mattina a Cagliari due uomini, di 38 e 36 anni, per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento ... Continua a leggere>>

Sorpreso a spacciare per la sesta volta in tre anni: arrestato dalla polizia locale - Gli operatori hanno seguito i movimenti sospetti del senegalese, già denunciato per cinque volte negli ultimi tre anni, per reati in materia di stupefacenti; è bastato avere pazienza ed hanno visto lo ... Continua a leggere>>