Firenze - minaccia gli agenti e tenta di disarmarli Arrestato 16enne

La preoccupazione più grande del Viminale è racchiusa in due parole: lupi solitari . Si tratta di una « Minaccia fluida», più difficile da tracciare, perché rappresentata da singoli terroristi pronti a colpire con azioni autonome nel nome del jihad. Anche su questo si è fatto il punto al ministero

Il presidente francese, Emmanuel Macron, spera in una tregua durante le Olimpiadi di Parigi 2024, in programma dal 26 luglio all'11 agosto, mentre proseguono le guerre in Ucraina e a Gaza. L'annuncio di Macron è arrivato durante un'intervista a 100 giorni dall'inizio dei Giochi su RMC Sport e BFM

