Perché la maglia del Giro d’Italia è rosa? È merito di un giornale sportivo il più famoso

La maglia del Giro d'Italia è rosa in onore della Gazzetta dello Sport, il quotidiano sportivo più antico e prestigioso della nostra nazione che dal 1899 è stampato su carta rosa. La maglia Rosa vede la luce nel 1931 per opera di Armando Cougnet, giornalista sportivo proprio de La Gazzetta dello

Sotto una pioggia battente, serata di gala a Castello del Valentino di Torino per la presentazione delle 22 squadre dell'edizione 2024 del Giro d'Italia, che prenderà il via sabato 4 maggio da Venaria Reale. 3.400,8 chilometri in totale da coprire per i corridori, dovendo fare i conti con 44.650