Campionato Primavera 1 - 32ª giornata | partit - diretta TV e streaming Sportitalia

L'Inter batte anche la Fiorentina per 2-1 in trasferta al Viola Park e si porta a casa la quarta vittoria consecutiva. Il primo posto è saldo, sono vicinissime le semifinali Scudetto. Ecco il riassunto della giornata numero 31 del Campionato Primavera 1. Fiorentina-Inter 1-2 Lazio-Atalanta ...

L'Inter vince contro la Fiorentina con il risultato di 2-1 in una partita pazza al Viola Park. Decidono un difensore ed un centrocampista, ecco la classifica marcatori completa dopo la giornata numero 31 del Campionato Primavera 1. TRENTUNESIMA GIORNATA – L'Inter non sbaglia neanche stavolta.

Inter-Verona si giocherà sabato alle ore 13 al Konami Training Center di Milano (Interello): l'AIA ha reso noto l'arbitro . Questa la designazione per la partita , valida per la trentaduesima giornata del Campionato Primavera 1 2023-2024: ci sarà Gavini della sezione di Aprilia. ARBITRO Inter-Verona ...

Sorteggio turno di qualificazione a EURO Under 19 2024/25 - Il sorteggio del turno di qualificazione al campionato Europeo Under 19 UEFA 2024/25 ... In totale, 27 squadre passeranno dal turno di qualificazione al turno elite della prossima primavera, che ...

Ternana primavera a Cosenza per scacciare la Macumba - La primavera di Salvatore D'Urso e il Cosenza in programma sabato 4 maggio alle ore 11 in casa dei rossoblù. Nessun rischio retrocessione per i rossoverdi a due turni dalla fine ma dopo cinque ko di ...

GdS - Inter, tesoro vivaio: talenti in campo e in panchina. E dal 2025-26 al via il progetto della seconda squadra - I risultati, anche in questa stagione, dalla primavera all'Under-15 ... Tutte le formazioni del vivaio nerazzurro sono già qualificate alle fasi finali dei campionati e possono replicare quanto fatto ...