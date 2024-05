Parking Fara - il presidio di protesta del Comitato | Un parcheggio a ridosso delle Mura è uno schiaffo all’ambiente e alla civiltà

(Di giovedì 2 maggio 2024) Bergamo. Sabato 4 maggio, alle 11, verrà inaugurato il nuovo, iltanto atteso dai bergamaschi. Una cerimonia che di fatto darà il via anche all’utilizzo della struttura che, trovando compimento, mette fine ad una vicenda lunga più di vent’anni. Soddisfazione da una parte, quella dell’amministrazione comunale che, peraltro, ha legato il completamento dell’opera ancherivoluzione della mobilità di Città Alta, meno dai cittadini che fanno parte del“No” che hanno scelto di mettere nero su bianco tutte le ragioni del loro no, spiegando le motivazioni che, da tempo, portano ad un parere sfavorevole. “Con l’inaugurazione delmultipiano sotto la Rocca, il nuovo “Città ...

Sabato apre il parking fara, il Comitato annuncia presidio di protesta - Sabato sarà inaugurato il nuovo parcheggio della fara in Città Alta ma il Comitato No parking fara non si ferma. Sabato mattina dalle 10 presenzierà all'inaugurazione con un presidio informativo.

Città Alta, rivoluzione per l’accesso e la sosta: ecco le risposte alle domande dei lettori - No, gli orari restano gli stessi in vigore da tempo. Città Alta e i Colli sono chiusi nei giorni festivi dalle ore 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Nel periodo dell’ora legale Città Alta chiude anche ...

Bergamo, la prof del liceo Sarpi in Ape per evitare tariffe salate e multe. «Una signora in Suv mi ha chiesto dove l'ho preso» - Il mezzo è paragonabile ad una moto, così l'insegnante di Lettere Letizia Pagliarino posteggia in Città Alta senza problemi. Anche il bidello ha seguito il suo esempio.

