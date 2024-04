Città Alta | ripartono le chiusure serali | cambia la viabilità con i nuovi varchi e il Parking Fara apre il 4 maggio

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Bergamo. Modifiche in arrivo per ladentro le Mura di, con la prima in vigore dalla giornata di domani, 5 aprile. Ma la vera novità, che cambierà anche l’accessibilità della parte storica di Bergamo, è l’apertura delche di fatto aprirà i battenti nella mattinata del 4. Dei diversi interventi previsti nei prossimi mesi, legati all’apertura del parcheggio di via, ce ne è uno più piccolo, ma comunque significativo, con il quale il Comune conta di agevolare l’accesso ai residenti dopo aver liberato dalle auto piazza Cittadella e piazza Mascheroni. Che viene anticipato, non solo per gestire in modo più pratico questa fase transitoria dei lavori sulla rete gas lungo Via Colleoni, ma anche e soprattutto proprio per completare i ...