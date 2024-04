Figli coppie gay Pro Vita Famiglia | Gualtieri certifica il furto di un papà

Generazione no Kids - le coppie non vogliono più fare figli : il tramonto dell'Occidente accolto dal turbocapitalismo Su La Repubblica, rotocalco turbomondialista e voce del padronato cosmopolitico, esce in questi giorni un articolo in cui si spiega candidamente e quasi con tono entusiastico che i giovani non ...

Senza figli per libera scelta : aumenta il numero delle coppie childfree Le nuove generazioni non sentono la procreazione come un imperativo biologico e sociale e non hanno alcuna intenzione di cambiare le loro abitudini di vita per fare spazio a un bebè