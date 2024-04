Alatri Omicidio Thomas Bricca | terza udienza del processo a carico di Mattia e Roberto Toson

Alatri – La Procura della Repubblica di Frosinone svelerà altre carte a sua disposizione nella nuova udienza , la terza , del processo in programma venerdì 5 aprile per l’ Omicidio di Thomas Bricca , lo ... (temporeale.info)

Alatri – Tutto come previsto. Il Riesame ha depositato lunedì mattina l’ordinanza con cui ha confermato l’ordinanza cautelare in carcere per Roberto e Mattia Toson, padre e figlio accusati ... (temporeale.info)