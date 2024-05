Omicidio-suicidio a Palermo - coppia trovata senza vita in casa in centro

Un uomo di 58 anni e una donna di 62 sono stati trovati morti all'interno del loro appartamento a Palermo. La coppia di coniugi abitava in via Notarbartolo. Secondo prime informazioni, non si esclude possa trattarsi di un omicidio-suicidio. Sul posto i sanitari del 118, vigili del fuoco e ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Omicidio-suicidio in un appartamento nel centro di Palermo. Una coppia è stata trovata senza vita. Sul posto ci sono i carabinieri che indagano. A dare l'allarme è stato, come apprende l'Adnkronos, un familiare che non riusciva a contattare i congiunti.