Femminicidio ad Aosta - malore per il 21enne Sohaib Teima | Forse overdose di antidepressivi

(Di giovedì 18 aprile 2024), ilaccusato dell’omicidio di Auriane Nathalie Laisne in una frazione di La Salle in Valle d’, ha avuto unpoco prima della decisione del giudice sulla sua estradizione in Italia. Il giovane, originario di Fermo nelle Marche, si trova nel carcere di Grenoble in Francia dopo l’arresto della scorsa settimana a Lione.si è sentito male mentre usciva dall’istituto penitenziario durante il trasferimento alla Corte d’Appello. È così saltata l’udienza davanti ai giudici che si sarebbe dovuta tenere alle 11 e l’uomo è stato ricoverato in ospedale. I media locali Le Dauphiné Libéré e Le Progrès, che si stanno occupando della vicenda fin dall’inizio, hanno riferito che secondo la corte e secondo l’avvocato difensore la causa del...

Un malore per Sohaib Teima, il ventunenne residente a Fermo, sospettato per il Femminicidio ad Aosta della compagna Auriane Nathalie Laisne, 22 anni. Il giovane usciva dal carcere di Grenoble, dove ... (thesocialpost)

Fermo, 18 aprile 2024 - Si è sentito male mentre usciva dal carcere di Grenoble per essere trasportato davanti alla Corte d'Appello che dovrà decidere sulla sua estradizione ed è stato ricoverato ... (ilrestodelcarlino)

Sohaib Teima si è accasciato a terra mentre veniva portato fuori dalle celle di sicurezza del palazzo di giustizia di Grenoble. Un malore poco prima dell’udienza per la sua possibile estradizione in ... (gazzettadelsud)

Femminicidio ad Aosta, "overdose di farmaci" per l'indagato Sohaib Teima - Sohaib Teima si è accasciato a terra mentre veniva portato fuori dalle celle di sicurezza del palazzo di giustizia di Grenoble. Un malore poco prima dell’udienza per la sua possibile estradizione in I ...informazione

Femminicidio Aosta, «overdose di farmaci» per l'indagato: ricoverato a Grenoble, rinviata udienza sull'estradizione - Un malore poco prima dell'udienza per la sua possibile estradizione in Italia: Sohaib Teima si è accasciato a terra mentre veniva portato fuori dalle celle di sicurezza ...torino.corriere

Le ultime notizie sul Femminicidio di Aosta: malore per Sohaib, accusato di aver ucciso la fidanzata - Il cadavere di Auriane Laisne trovato in una chiesetta diroccata. L’avvocato del giovane fermano: “Forse un’overdose di antidepressivi”. Continuano le ricerche dell’arma del delitto ...ilrestodelcarlino