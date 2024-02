Strage di Samarate | Nicolò Maja scrive un messaggio per Giulia | “Oggi compi 18 anni | eri più di una sorella”

(Di domenica 18 febbraio 2024)(Varese), 18 febbraio 2024 – “Ciaoé il tuo grande giorno, perché18”. È con queste parole che inizia il tenerodiper suache non c’è più. La ragazza è stata uccisa a 16dalla furia del padre, Alessandro, che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all’ergastolo anche in appello per ladidel 4 maggio 2022. Il pensiero del giovane - affidato al sito di informazione Fanpage – prosegue: “Anche se non sei fisicamente qui, sono certo che sei con noi a festeggiare. In questa giornata si fanno sentire più che mai la tua mancanza, la tua allegria e la tua spensieratezza, qualità ...

Nicolò Maja ricorda la sorella Giulia: 'Oggi compi 18 anni. Sei sempre accanto a me': ... la cui esistenza è stata fermata a 16 anni dalla furia del padre, quell' Alessandro Maja che proprio nei giorni scorsi è stato condannato all'ergastolo anche in appello per la strage di Samarate del ...

La strage di Samarate, ergastolo confermato Maja: "Gesù mi grazi": Ma il ragazzo, unico sopravvissuto alla strage di Samarate vicino a Varese, era in ospedale per l'ennesimo intervento chirurgico per le conseguenze delle martellate ricevute (come le altre vittime) ...

Strage di Samarate: Nicolò, sentenza giusta e dolorosa: Sono parole, riferite al suo legale di parte civile, l'avvocato Stefano Bettinelli, di Nicolò, 23 anni, l'unico sopravvissuto alla strage di Samarate (Varese) del 2022, compiuta dal padre Alessandro ...