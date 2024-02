La forza di Nicolò Maja | “Dentro un grande dolore ma non ha perso la voglia di ricominciare una vita normale”

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 18 febbraio 2024) Gallarate (Varese) – È ancora ricoverato in ospedale,, dopo l’intervento a cui è stato sottoposto di recente al Circolo di Varese, ma oggi ha potuto lasciarlo per partecipare al pranzo organizzato da Kiwanis club di Gallarate, iniziativa promossa per raccogliere fondi da destinare alle cure di cui ha bisogno per continuare il suo cammino di recupero. Per il giovane, unico sopravvissuto alla strage familiare nella quale era rimasto gravemente ferito, compiuta a Samarate tra il 3 e 4 maggio 2022 dal padre Alessandro, per il quale nei giorni scorsi la Corte d’Assise d’Appello di Milano ha confermato l’ergastolo, per l’omicidio della moglie Stefania e della figlia Giulia, è stata una giornata speciale. Con lui al ristorante didattico presso l’Istituto Falcone di Gallarate i nonni, i suoi angeli custodi, Giulio e Ines ...